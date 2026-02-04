Vi söker kvälls- & helgpersonal till vår hemtjänst i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Assistansporten AB är ett företag som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi värnar om kontinuitet och inflytande från kunden över sina insatser. Assistansporten arbetar i södra Stockholmsområdet.
Bli en del av vårt fantastiska team
Vi söker duktiga undersköterskor som kan jobba i Stockholm kvällar 16:00-22:00 och varannan helg.
Vi söker dig som har en positiv inställning och gärna tar egna initiativ. Man behöver kunna samarbeta med kollegor men även trivas med att arbeta självständigt i ett högt tempo.
Som anställd på Assistansporten erbjuds du bland annat trygga anställningsvillkor och ett gerneröst friskvårdsbidrag.
För att kunna söka tjänsten hos oss måste du uppfylla följande grundkrav:
Du är utbildad undersökterska helst med inriktning äldreomsorg.
Du har erfarenhet från hemtjänsten.
Du har B-körkort.
Du har en giltig legitimation från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel undersköterska.
Du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera i social journal.
Registerutdrag
Vi på Assistansporten AB värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att kontrollera registerutdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
