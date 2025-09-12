Vi söker kvalitetstekniker med erfarenhet av mekanisk och elektrisk montage
Vill du arbeta med kvalitetskontroll och ta nästa steg i din karriär? Vi söker nu på uppdrag av kund i Västerås, Västmanland, en Quality Control Technician (QC) till deras kvalitetsavdelning. Tjänsten är ett hyrköp, vilket innebär att du börjar din anställning hos oss på Liberi Eskilstuna AB och efter en tid kan gå över till kundföretaget.
Om rollen
Som QC blir du en del av ett engagerat team där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Du genomför löpande besiktningar och inspektioner, dokumenterar och rapporterar resultat samt säkerställer att avvikelser hanteras korrekt. Du samarbetar nära Quality Assurance (QA) och bidrar med förbättringsförslag i kvalitetsdokumentationen.
Rollen innebär också att du synar åtgärdade inspektionspunkter, medverkar vid kundaktiviteter och får bred erfarenhet av hela processen - från produktion till leverans.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Genomföra löpande besiktningar och inspektioner av fordon och komponenter
Dokumentera och rapportera resultat i kvalitetsdokumentationen
Säkerställa att avvikelser hanteras enligt gällande rutiner
Synliggöra och verifiera åtgärdade inspektionspunkter
Delta vid kundaktiviteter kopplade till kvalitetsarbete
Kvalitetskontroller på avancerad teknik och större omfattande system
Samarbeta nära Quality Assurance (QA) för förbättring av processer och dokumentationKvalifikationer
Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från mekaniskt och elektriskt montage
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av verkstadsarbete inom järnvägsindustri eller liknande verksamhet
God administrativ förmåga och datorkunskap
Kännedom om ISO 9001 eller andra kvalitetssystem är meriterande.
Tidigare erfarenhet av liknande kvalitetsarbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och kombinerar gärna praktiskt arbete med administration. Ett högt säkerhets- och kvalitetstänk är en självklarhet för dig.
Om Liberi Eskilstuna AB
Vi är ett tekniskt konsultföretag specialiserade på kvalitetssäkring, mätteknik och teknikkonsulting för tillverkningsindustrin. Vår styrka ligger i att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag - snabbt, effektivt och med hög kvalitet.
Så här söker du jobb inom kvalitetskontroll
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du tydligt beskriver din erfarenhet av kvalitetskontroll, och arbete inom industrin. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
