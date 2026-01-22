Vi söker Kvalitetssäkrare till QA- Finished Products & Complaints
2026-01-22
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Nu behöver vi förstärka vårt team med en Kvalitetssäkrare på avdelningen QA-Finished Products & Complaints i Uppsala som arbetar med frisläppning av produkter.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som Kvalitetssäkrare kommer du bland annat att:
Värdera och bedöma batchdokumentation för färdigvaror inför batchdispositionsbeslut av sakkunnig
Initiera, utreda, koordinera och bedöma kvalitetsavvikelser
Utfärda, granska och godkänna styrande dokument
Stödja produktion i kvalitetsrelaterade frågor, CAPA och CC-ärenden med mera
Delta aktivt i förbättringsarbetet inom verksamheten
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen är du noggrann, ansvarstagande och stresstålig. Då arbetet innefattar att kritiskt tillgodogöra sig och värdera information, krävs att du har hög integritet. I rollen har du flertalet kontaktytor på olika nivåer inom företaget, vilket förutsätter mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Du som söker har:
akademisk examen inom naturvetenskaplig utbildning (t.ex. apotekare, högskole- eller civilingenjör i bioteknik/kemiteknik eller liknande).
flerårig erfarenhet av läkemedelsindustrin.
erfarenhet av kvalitetssäkring/ Release arbete
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och i förekommande fall på engelska.
goda kunskaper i Officepaketet, samt erfarenhet av att arbeta enligt Good Manufacturing Practice (GMP). Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.
Tillträde omgående.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande gruppchef Sara Arifovic via mail sara.arifovic@fresenius-kabi.com
.
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: erika.lantz-paulsen@fresenius-kabi.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058), http://www.fresenius-kabi.se Arbetsplats
Fresenius Kabi Kontakt
Erika Lantz-Paulsen +46 18644759 Jobbnummer
9699789