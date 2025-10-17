Vi söker Kvalitetsansvarig till en av våra kunder i Västerås!
Tracon Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2025-10-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tracon Group AB i Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Forma framtidens hållbara transporter - vi söker Kvalitetsansvarig till tågföretag i Västerås!
Det här är en spännande möjlighet att bli del av ett dynamiskt företag i förändring som har som ambition att leverera högsta kvalitet till den nordiska järnvägsbranschen.
Tjänsten som kvalitetsansvarig är en av nyckelpositionerna i produktionen som ingår i kvalitetsorganisationen där du tillsammans med dina kollegor har övergripande ansvar att ta fram och realisera kontrollplan för det aktuella projektet. Det är en bred och fartfylld roll som erfordrar nära samarbete med kund och kollegor på de olika avdelningarna. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer.
Dina arbetsuppgifter
· Ta fram kvalitetsplan till projekt och säkerställa implementeringen
• Driva förbättringsarbeten i och kvalitetssäkra processer, rutiner och arbetssätt
• Samarbeta med kunder gällande kvalitetsfrågor och förbättringar
• Ansvara för att ta fram inspektions- och testplan samt säkerställa att planen följs
• Internrevisioner i projekten
• Utbilda projektmedlemmar i kvalitetsfrågor och kompetensutveckla organisationen inom området.
• Koordinera och leda de olika kundbesiktningarna som görs i projektet samt säkerställa att feedbacken snabbt och effektivt når tillbaka till berörd avdelning.
• Du ser kontinuerligt till att datainsamling fortgår samt att den aktuella kvalitetsstatusen är visualiserad och väl synlig.
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna inom tillverkande industri.
• Kunskap om verktyg och metodiker kopplat till "Operations Excellence" i allmänhet och kvalitet i synnerhet.
• Erfarenhet av att arbeta metodiskt utifrån LEAN-filosofin är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du driven, strukturerad och ansvarstagande, du trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor. Du är trygg i din kommunikation både på svenska och engelska och har en utpräglad administrativ och analytisk förmåga. Rollen kräver att du kan fatta snabba och välgrundade beslut baserade på fakta och analys samtidigt som du har en genuin förståelse för att resultat skapas genom samarbete och engagemang i teamet. Du har ett naturligt intresse för problemlösning och ser utmaningar som möjligheter till förbättring. Erfarenhet och utbildning är högst relevant men din attityd, uthållighet och din passion för att arbeta med människor, teknik och kvalitet är avgörande.
Om du är en handlingskraftig och lösningsorienterad person som dessutom har lätt för att se helheten utan att missa de viktiga detaljerna tror vi att du kommer ett trivas mycket bra som Kvalitetsansvarig.
Vi erbjuder dig:
Möjlighet att klättra snabbt i vår karriärstege
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Attraktiv lön
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan idag! Vi gör ett löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tracon Group AB
(org.nr 559133-4569) Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9561955