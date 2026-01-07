Vi söker kundtjänstmedarbetare till vårt kundserviceteam på Electrolux!
2026-01-07
I rollen som kundtjänstmedarbetare hos oss på Concentrix, kommer du att ta emot inkommande samtal från Electrolux kunder. Du kommer ta emot samtal rörande fakturor, frågor och enklare felsökningar där din roll är att hjälpa kunderna utifrån deras behov. För att passa i rollen är det meriterande att vara bekväm med bemötande av kunder över telefon. Utöver en trevlig atmosfär och härliga kollegor, erbjuder vi ett fräscht kontor i Solna strand med utsikt över vattnet! Dessutom erbjuder vi bekväma arbetstider, måndag - fredag 08:15-17:00.
Som kundservicemedarbetare för Electrolux kommer du:
Supportera inom allmän kundservice inom hemprodukter och vitvaror.
Hjälpa kunder med teknisk support, felsökning och produktinformation.
Få möjlighet till prestationsbaserad bonus.
Få betald utbildning för att du ska få rätt förutsättningar för tjänsten!
Concentrix och du är en bra match om du:
Har god datorvana
Har godkända betyg i Svenska A/1 and Engelska A/5
Har en god attityd till att lära och utvecklas som person
Har en känsla för vad som är god kundservice och en vilja att utöva just sådan.
Vad vi erbjuder dig:
Betald utbildning fr.o.m startdagen 2 Februari 2026
Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning
Möjligheten att få erfarenhet och kunskap inom kundtjänst
Teamaktiviteter både på- och utanför arbetet för att göra jobbet roligare
Vi har kollektivavtal med Unionen, vilket för oss är en självklarhet så att du kan känna dig trygg i din anställning
Friskvårdsbidrag om 3500 kronor per år
Kontinuerlig coaching för att stötta dig i din roll
Goda karriärsutvecklingsmöjligheter samt möjlighet att ta del av våra interna karriärsprogram
Ett fräscht och härligt kontor i Solna strand som är lätt att ta sig till.
Upplev känslan av en game-changing karriär!
Letar du efter en ny utmaning? Concentrix är ett globalt företag specialiserade inom teknologi och service som supporterar framtidens varumärken i över 70 länder. Vi arbetar med välkända företag - sådana du använder dig av varje dag - genom att förbättra deras verksamhet med ny, innovativ teknologi och lösningar.
Om du vill växa i din yrkesroll och bli inspirerad, så uppmanar vi dig att söka detta jobb som kundservicemedarbetare till Electrolux på vårt kontor i Stockholm. Du kommer att vara del av ett community av medarbetare som supporterar välkända varumärken inom bland annat tech, resebranschen, mode och hälsa.
Karriär och personlig utveckling
Vi kommer att se till att du får rätt utbildning, modern utrustning samt kontinuerlig support i syfte att du ska lyckas i din nya roll. På Concentrix finns det också möjligheter att göra karriär - ungefär 80% av våra ledare och chefer har blivit befordrade internt! Därtill erbjuder vi tillgång till karriärsutvecklingsprogram helt kostnadsfritt för att hjälpa dig att uppnå dina karriärsmål.
Ytterligare information:
Start: 2026-02-02
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Måndag - fredag 08:15-17:00
Experience the best version of you!
Vi vill höra från dig om detta känns som rätt steg för dig i din karriär. Ansök redan idag och bli en del av oss på Concentrix.
Concentrix is an equal opportunity employer
We're proudly united as one team, one company, globally. We're committed to equal employment opportunities for all candidates and a work environment free from discrimination and harassment. All our recruitment practices are based on business needs, job requirements, and professional qualifications, without regard to race, age, gender identity, sexual orientation, religion, ethnicity, family or parental status, national origin, disability, or any other classification protected by applicable national laws. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001) Arbetsplats
Webhelp Sweden AB Jobbnummer
9672409