Vi söker kundtjänstmedarbetare till Transcom i Eskilstuna!
2025-10-20
Söker du en spännande karriärmöjlighet som kundservicemedarbetare i Eskilstuna? Börja din resa snart och bli en del av Transcoms fantastiska team!Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi letar efter passionerade och kommunikativa individer med en godkänd gymnasieutbildning, flytande svenska och engelska i både tal och skrift. Om du dessutom behärskar andra språk är det ett stort plus! Tjänsten är på 80% och ger dig möjlighet att växa inom företaget.
Du måste vara tillgänglig att starta den 14/11, alltså väldigt omgående! Vi ser också att du är tillgänglig för arbete över jul-och nyårsperioden (ej röda dagar).
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantera kundförfrågningar via telefon, e-post och chatt.
• Leverera enastående kundservice och hjälpa våra kunder med deras behov.
• Aktivt arbeta med merförsäljning och maximera försäljningsmöjligheter.
• Samarbeta med kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig:
• En inspirerande arbetsplats med möjlighet att utvecklas och växa.
• Kontinuerlig träning och utbildning för att förbättra dina färdigheter.
• Flexibla arbetstider som passar din livsstil.
• Bonusmöjligheter.
Praktisk information:
Start: Omgående, 14/11
Läge: Eskilstuna
Omfattning: 80%
Provanställning 6 månader
Vem är du?
Vi letar efter teammedlemmar som brinner för att leverera enastående kundupplevelser och som är redo att ta nästa steg i sin karriär. Om du är redo att anta utmaningen och har vad som krävs, tveka inte att ansöka!Kvalifikationer
• Avslutade godkända gymnasiestudier
• God förmåga att kommunicera på svenska och Engelska i tal och skrift.
Sök redan idag och bli en del av vårt team i Eskilstuna! Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV och en kort beskrivning av varför du är den perfekta kandidaten till oss.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
