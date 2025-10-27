Vi söker kundtjänstmedarbetare till Transcom i Eskilstuna!

Uniflex AB / Kundservicejobb / Eskilstuna
2025-10-27


Visa alla kundservicejobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs, Köping, Flen eller i hela Sverige

Söker du en spännande karriärmöjlighet som kundservicemedarbetare i Eskilstuna? Börja din resa snart och bli en del av Transcoms fantastiska team!

Publiceringsdatum
2025-10-27

Om tjänsten
Vi letar efter passionerade och kommunikativa individer med en godkänd gymnasieutbildning, flytande svenska och engelska i både tal och skrift. Om du dessutom behärskar andra språk är det ett stort plus! Tjänsten är på 80% och ger dig möjlighet att växa inom företaget.

Du måste vara tillgänglig att starta den 14/11, alltså väldigt omgående! Vi ser också att du är tillgänglig för arbete över jul-och nyårsperioden (ej röda dagar).

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantera kundförfrågningar via telefon, e-post och chatt.
• Leverera enastående kundservice och hjälpa våra kunder med deras behov.
• Aktivt arbeta med merförsäljning och maximera försäljningsmöjligheter.
• Samarbeta med kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö.

Vi erbjuder dig:
• En inspirerande arbetsplats med möjlighet att utvecklas och växa.
• Kontinuerlig träning och utbildning för att förbättra dina färdigheter.
• Betald utbildning under 13 dagar som ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
• Bonusmöjligheter.

Praktisk information:
Start: Omgående, 14/11
Läge: Eskilstuna
Omfattning: 80%
Provanställning 6 månader

Arbetstider:
Under utbildningen jobbar du vardagar 08:00-15:00
Sedan under anställning är arbetstiderna schemalagda vardagar mellan 07:45-19:15 och lördagar kl.08:45-15:15

Vem är du?
Vi letar efter teammedlemmar som brinner för att leverera enastående kundupplevelser och som är redo att ta nästa steg i sin karriär. Om du är redo att anta utmaningen och har vad som krävs, tveka inte att ansöka!

Kvalifikationer
• Avslutade godkända gymnasiestudier
• God förmåga att kommunicera på svenska och Engelska i tal och skrift.

Sök redan idag och bli en del av vårt team i Eskilstuna! Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV och en kort beskrivning av varför du är den perfekta kandidaten till oss.


Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67957".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se

Jobbnummer
9576582

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: