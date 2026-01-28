Vi söker kundtjänstmedarbetare till kommande uppdrag!
2026-01-28
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) - vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i "bättre-framtids-branschen". Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.Arbetsuppgifter
Vi söker just nu personal för kommande uppdrag hos våra kunder i Ludvika med omnejd. Arbetsuppgifterna kan varierar beroende på kund. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är dokumentation, handläggning av ärenden, samtal- och mailhantering samt arkivering. Rollen innebär att du skapar och bibehåller goda relationer med företagets kunder. Därför är en viktig del i rollen att ge en personlig och professionell service. Längden på uppdragen samt arbetstider kan variera beroende på kund.Profil
För att lyckas i denna roll tror vi att du som person är serviceinriktad och gillar social kontakt med kunder. Du är en problemlösare som håller en positiv inställning och bemöter företagets kunder professionellt. Vi söker dig som gillar att arbeta i team och kan dela med dig av kunskap till andra. Vidare är du ansvarstagande och ser en utmaning i att överträffa kundens förväntningar. Tidigare erfarenheter inom servicebranschen är meriterande men inget krav.Så ansöker du
Låter detta intressant, sök redan idag!
Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan idag via clockworkpeople.se.
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Lovisa Greus via mejl: Lovisa.Greus@clwork.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
