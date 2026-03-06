Vi Söker Kundtjänstmedarbetare För Omgående Start Till Ssam!
Vill du vara med på en spännande resa tillsammans med en driven grupp kundtjänstmedarbetare? Har du dessutom intresse för miljö och avfallsfrågor? Då är det dig vi söker!
Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. SSAM lyckas genom att ha engagerade medarbetare och alltid utgå från kundens behov genom att samverka med andra.
Som kundtjänstmedarbetare är du en viktig nyckelspelare och kommer till ett roligt och omväxlande arbete inom avfallshantering och återvinning där du får möjlighet att ge support till kunder från våra fem ägarkommuner. Här gör du skillnad varje dag!
I kundtjänst kommer du att besvara bland annat frågor om fakturor, abonnemang, ägarbyte och övrig ärendehantering. Tillsammans med dina arbetskollegor verkar ni för att ge bästa tänkbara service och kvalité till samtliga kunder. Teamet är lokaliserade i ett nytt, flexibelt kontor där fokus på hållbarhet genomsyrar arbetsmiljön.
På kundtjänstavdelningen arbetar man genom olika kanaler; främst telefon, e-post och webb (e-tjänster). Till din hjälp har du flera olika stödprogram, därför ser vi gärna att du har goda systemkunskaper. Som nyanställd medarbetare så får du en internutbildning i IT-system samt de frågeställningar som du kan tänkas ställas inför.
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kundservice av något slag. Du är serviceinriktad, förtroendeingivande och har utmärkta kommunikationsfärdigheter i såväl tal som skrift. Vidare har du förmågan att se helheten samtidigt som du uppmärksammar detaljer. Du är positiv, flexibel och van att ställa om när det behövs. Du vill alltid leverera hög kvalité i ditt arbete och sprider glädje på din arbetsplats. Vidare ser vi att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Dessutom har du goda systemkunskaper enligt ovan. Meriterande för uppdraget är erfarenheter inom ekonomi. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig året ut.
Låter det här som ett spännande uppdrag och du vill få möjligheten att vara med och bidra varje dag? Då ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
StudentConsulting är rekryteringsspartner till SSAM och sköter denna rekryteringsprocess. Som en del av rekryteringsprocessen ber vi dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till i din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
