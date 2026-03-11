Vi söker kundservicestjärnor till SJ i Östersund!
Bor du i Östersund och söker jobb inom service? Ta chansen att utvecklas inom kundservice på SJ!
Varför jobba med oss? På Concentrix tror vi starkt på vikten av att skapa en miljö där våra medarbetare trivs och kan lyckas i sina roller. Hos oss blir du en del av ett energifullt team i ett öppet kontorslandskap med nära kontakt till dina kollegor och ledare. Vi kan med stolthet säga att hos oss har du förmånen att ta del av:
Ett årligt friskvårdsbidrag på 3500kr
Betald utbildning och handledningsperiod
Kollektivavtal med Unionen
Som kundtjänstmedarbetare för SJ kommer din främsta arbetsuppgifter bestå utav att att besvara inkommande kundsamtal gällande betalningar, tågavgångar, bokningar, förseningar och återbetalningar. Vårt mål är att leverera en kvalitativ kundtjänst där kundsamtalen besvaras både effektiv men även professionellt. Vi strävar samtidigt efter att ge bästa möjliga kundservice med expertis och engagemang. Tempot på SJs kundservice kan tidvis vara väldigt högt och då gäller det att kunna hantera många bollar i luften samtidigt.
Du kommer huvudsakligen besvara kundärenden över telefon, därför är det viktigt att du trivs med att bemöta kunder med din röst som främsta verktyg. Längre fram i din anställning kommer du stundvis ha möjlighet att besvara kundärenden via chatt och mail.
Din anställning kommer inledas med en betald utbildning- och handledningsperiod. Både utbildningen och handledningsperioden kommer ske totalt under 5-6 veckor där du får lära dig grunderna i hur arbetet genomförs.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad
Motiverad till att lära dig nya saker
Har godkända betyg i svenska 1/A och engelska 5/A
Har god datorvana
Godkänner bakgrundkontroll via Verifiera
Känns rollen intressant för dig? Då är du välkommen med din ansökan! Vi söker inte enbart efter erfarenhet, utan vi anser att med rätt inställning och motvation kan man komma långt! Vi kommer lära dig allt annat du behöver kunna för att lyckas i rollen. Skicka in en ansökan redan idag så kanske du du blir en del av vårt team snart!
Hoppa på tåget - Nästa station är din nya karriär!
START: 2026.04.20
PLACERINGSORT: Östersund
ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid, tillsvidare. Provanställning under 6 månader
ARBETSTIDER: Varierade arbetstider, måndag-söndag mellan kl. 06.00 - 22.00
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026.04.13 (vi gör löpande rekryteringar och urval, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum)
Vi vill höra från dig om detta känns som rätt steg för dig i din karriär! Ansök redan idag och gör som 440k+ game-changers runtom i världen redan gjort - bli en del av oss på Concentrix!
