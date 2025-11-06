Vi söker Kundservicemedarbetare till DHL i Växjö
2025-11-06
Bli en del av DHLs kundservice!
Har du ett lugnt sätt, gillar att hjälpa andra och tycker att god service är en självklarhet? Då kan det vara just dig vi söker till vår kundservice på DHL i januari.
På DHL Frontline arbetar idag runt 90 engagerade medarbetare - många i olika åldrar och från olika bakgrunder. Här är det viktigt med samarbete, gemenskap och en vilja att utvecklas i sin egen takt. Det spelar ingen roll om du har många år i arbetslivet bakom dig eller vill prova något nytt - hos oss är det din inställning som räknas.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
I rollen som kundservicemedarbetare är du en viktig kontakt för både privatpersoner och företag som har frågor om sina transporter. Du svarar via telefon, mejl och chatt - alltid med målet att ge ett trevligt och tydligt bemötande.
Du får en noggrann introduktion och börjar med ett område i taget, så att du hinner bli trygg i rollen. Här arbetar vi steg för steg, med stöd från både erfarna kollegor och närvarande chefer.
Hos DHL blir du en del av ett välkänt, internationellt företag där man satsar på långsiktighet, trivsel och personlig utveckling. Vi jobbar tillsammans, hjälps åt när det behövs och ser till att fira när vi lyckas.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som kundservicemedarbetare är din uppgift att ge stöd och svara på frågor från både privatpersoner och företag som skickar eller tar emot paket. Du har kontakt via telefon, mejl och chatt - och din förmåga att lyssna, lösa problem och skapa trygghet är det viktigaste.
Du får en ordentlig introduktion när du börjar och lär dig ett område i taget. Det ger dig tid att komma in i arbetet och växa i rollen i din egen takt. Du har alltid kollegor och chefer nära till hands som stöttar dig längs vägen.
Hos DHL blir du en del av ett stort, internationellt företag där man verkligen värdesätter både gemenskap och personlig utveckling. Vi hjälps åt, lyfter varandra - och glömmer inte att fira våra framgångar tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har gymnasieutbildning.
• Gärna har arbetat med service, kundkontakt eller administration tidigare.
• Trivs med att samarbeta, är noggrann och har ett lösningsfokuserat sätt.
• Har god datorvana - även om du inte är tekniker.
• Talar och skriver flytande svenska, och har goda kunskaper i engelska.
Om verksamheten
DHL ingår i koncernen Deutsche Post DHL som finns i 220 länder och har 570 000 anställda. DHL i Sverige har ca 4000 medarbetare och 65 kontor, terminaler och stationer. DHL är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - de vågar satsa på sina medarbetare! DHL är certifierade i Top Employer vilket innebär att de är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för DHL, de arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. De är bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad!
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Startdatum för tjänsten är januari 2026.
Vid frågor, vänligen kontakta:
Jakob Vilhelmsson jakob.vilhelmsson@uniflex.se
Fast lön
