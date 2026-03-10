Vi söker kundmottagare till HSB i Gävle
2026-03-10
Är du flexibel och serviceinriktad och vill arbeta med kundmottagning på HSB i Gävle? Då kan du vara den vi söker!
För kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta inom kundmottagning på HSBs kontor i Gävle. Du kommer att bemanna både reception, telefon, mail och chatt där du får ta emot frågor som rör boende och medlemskap.
Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak att ta emot HSBs medlemmars och boendes frågor som rör deras boende och medlemskap. Du kommer att bemanna reception och telefonslinga och hantera inkommande mail och chatt tillsammans med kollegor på flera av kundens olika orter i deras område.
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag på heltid med start första april och pågår fram till sista augusti 2026. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:45-16:45.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som uthyrd konsult hos HSB under perioden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med att arbeta med service och att ha kunden i fokus. Du har erfarenhet av telefonitjänst, administrativt arbete och är van vid att hantera datorer. Vidare är du en positiv, självständig och serviceinriktad person som är flexibel och har lätt för att samarbeta. Arbetet kräver att du är strukturerad och noggrann. Du har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du delar kundens värderingar och att ditt agerande gentemot kunder, kollegor och medlemmar utgår ifrån dem. Viktigt är att du är tillgänglig för start första april och kan arbeta heltid till sista augusti.
Låter detta som någonting för dig? Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan! Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
