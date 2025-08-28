Vi söker kundmottagare till bilåterförsäljare i norra Stockholm
2025-08-28
Vi söker just nu en serviceinriktad person för omgående start till en av våra kunder i norra Stockholm. I rollen som kundmottagare/servicerådgivare spelar du en avgörande roll hos verkstaden. Rollen innebär att du är den som främst kommer ha kontakt med verkstadens kunder gällande deras ärenden. En viktig del i arbetet är att alltid ge kunden ett trevligt och professionellt bemötande samt säkerställa att kundens önskemål blir uppfyllda. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att boka in kunder på verkstadsbesök via telefon, ta emot och lämna ut bilar samt ta betalt. Ditt arbete sker i verkstadens datorsystem samt via telefon och mail.
Din profil Vi söker dig som har jobbat med någon form av service tidigare. Gärna inom restaurangbranschen eller inom butik.
Vi ser gärna att du...
Har god känsla för bra service och sätter alltid kunden i första hand
Är initiativtagande, flexibel och har ett effektivt arbetssätt
Gillar att jobba i ett högt tempo och är en riktig lagspelare
Vi ser det som mycket meriterande om du tidigare har jobbat med bilar i någon utsträckning eller har ett fordonsintresse, men det är inget krav.
Ansökan och tillträde
Detta är en tjänst på heltid, med start omgående. Du får en trygg anställning hos Starfinder och en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig till en framgångsrik karriär. Mycket stora chanser finns att bli rekryterad direkt till kundföretaget.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Starfinder och Frida Eriksson, 076-009 65 02. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
