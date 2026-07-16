Vi söker Kroppsterapeut/Massageterapeut/ Idrottsmassör/Medicinskmassör
CL - Friskvård & Rehab AB / Hälsojobb / Lerum Visa alla hälsojobb i Lerum
2026-07-16
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CL - Friskvård & Rehab AB i Lerum
Vill du samarbeta med eller vara en del av ett team där olika terapeuter och medicinska behandlare samarbetar för helhetshälsa?
Då kan Hela dig - Friskvård & Rehab, Klinik & Företagshälsa vara något för dig!
Vi startar nu upp Hela dig - klinik & Företagshälsa!
Vi söker fler samarbetspartners och kollegor läkare, naprapater, osteopater, TCM-akupunktörer, kroppsterapeuter och andra medicinska behandlare som vill samarbeta, hyra behandlingsrum eller arbeta timanställd hos oss.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Vår Klinik & Företagshälsa ligger i vackra Odd Fellowgården i Lerum, 1,8 km från Lerum centrum och bara 15 minuter från Göteborg och Alingsås längs E20, med närhet till Gotaleden och Härskogen. Här möts du av en miljö där äldre herrgårdscharm möter funktionella och ljusa behandlingsrum, gruppsalar och en mindre gym/rehab – allt perfekt anpassat för både dig och dina klienter/patienter.
Hos oss arbetar vi tvärprofessionellt med både svensk och österländsk medicin, alltid med fokus på helhetshälsa. Vi hjälper människor , företag och organisationer med allt från långvarig smärta, idrottsskador, artros och mage–tarm-problem till stress, psykisk ohälsa, kvinnohälsa, post-covid samt förebyggande vård, företagshälsa och rehabilitering. Vi erbjuder även gruppträning som yoga och Qi Gong, samt föreläsningar inom hälsa och friskvård.
I vårt team finns bland annat:
Leg. fysioterapeuter, arbetsterapeut
Leg. psykolog, kurator och beteendevetare
Auktoriserade TCM akupunktörer
Cert. kost- och näringsrådgivare
Dipl. funktionsmedicinare
Dipl. medicinska massörer och idrottsmassörer
Hälsocoacher och instruktörer
Vi söker dig som:
Är egenföretagare med F-skatt
Vill samarbeta
Vill hyra behandlingsrum minst en dag i veckan (gärna mer)
Inhyrd/anställd per timme
Vill arbeta i ett tvärprofessionellt team och samarbeta över professionsgränser
Är trygg i din yrkesroll och har egna klienter/patienter
Brinner för helhetshälsa och ser värdet av att bygga något tillsammans med andra
Vi erbjuder:
Bli en del av team Hela dig
Arbeta i en en unik herrgårdsmiljö med charm, ljusa och fräscha behandlingsrum
Tillgång till rehabdel, grupp-/föreläsnings salar och större gym
Ett etablerat koncept med helhetssyn på hälsa
Kollegialt stöd
Deltagande i nätverk, samarbeten och arrangemang
Möjlighet till gemensamma satsningar inom friskvård, företagshälsa och företagskunderSå ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv och din verksamhet samt CV till:
Cecilia Lindblom Hilton
VD & klinikansvarig
✉️ Cecilia@clfrisk.se
Läs mer på: www.clfrisk.se
och www.heladigfr.se
Vi ser fram emot att träffa dig och välkomna dig till vårt härliga, inspirerande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: kollega@clfrisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ny kollega". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CL - Friskvård & Rehab AB
(org.nr 559063-4472), http://www.clfrisk.se
Hedeforsvägen 58 (visa karta
)
443 38 LERUM Arbetsplats
CL Friskvård & Rehab AB / Hela dig Friskvård & Rehab, Odd Fellowgården Jobbnummer
10004760