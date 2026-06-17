Vi söker kreativa & drivna frisörer!
CBB AB / Hälsojobb / Mönsterås Visa alla hälsojobb i Mönsterås
2026-06-17
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Vi öppnar upp för fler kollegor och utvecklar nu våra hår & hudvårdssalonger med ett tydligt mål:
Att skapa arbetsplatser där både frisörer och hud/spa-terapeuter kan lyckas professionellt,kreativt och långsiktigt.
Just nu söker vi erfarna FRISÖRER till våra salonger i Kalmar och Mönsterås.
Hos oss får du
– Stöd i att bygga och fylla din kalender
– Tydligt ledarskap och struktur i vardagen
– Möjlighet till utbildning och utveckling
– Ett engagerat och familjärt team med höga ambitioner
– Vara med och forma kundupplevelsen
– En arbetsplats där kvalitet går före stress
– Goda karriärmöjligheter för dig med hög ambition
Vi söker dig som
– Är behörig frisör (Gesällbrev), med erfarenhet och som hunnit börja bygga upp en egen kundkrets
– Gärna med specialistkompetenser, eller som vill utveckla sin tekniska kompetens
– Brinner för hantverket och kundupplevelsen
– Har en professionell inställning till yrket
– Vill vara med och bygga något långsiktigt
Vi har kollektivavtal
Är DU den vi söker...?
📍 Placering: Kalmar, Mönsterås. (Hybrid mellan våra olika salonger fungerar också)
📩 Ansökan: Skicka oss ditt CV och ett Personligt brev, specialistkompetenser är meriterande men inte ett krav. Glöm inte ange vilken enhet du söker till.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: sara@createdbybelle.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CBB26+ Stad du söker till". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CBB AB
(org.nr 559330-3497)
Storgatan 33 (visa karta
)
383 30 MÖNSTERÅS Arbetsplats
Created by Belle Kontakt
Sara Rydberg sara@createdbybelle.com Jobbnummer
9969116