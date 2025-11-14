Vi söker kreativ kock som vill möta framtidens matgäster
Hörby kommun / Kockjobb / Hörby Visa alla kockjobb i Hörby
2025-11-14
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
* Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Nu söker Måltider en kock.
Vi söker Dig som älskar att laga mat, genuint intresserad av att testa nya och spännande smaker. Du bidrar alltid med dina kunskaper älskar att skapa kreativa, lockande och smakrika måltider uppskattar att arbeta ensam såväl som i team.
Vi söker Dig med en sund och positiv inställning till måltiden som uppskattar traditionell tillagning av husmanskost såväl som nya smaker
Tjänsten innebär sedvanliga uppgifter i ett kök såsom bland annat beställningar, matlagning, bakning samt disk och städ. Tjänstgöring måndag - fredag.
Hörby kommun tillämpar individuell lönesättning, rökfri arbetstid och erbjuder medarbetarna friskvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gått restaurang- och livsmedelsprogrammet eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Dokumenterad kunskap i livsmedelshygien goda kunskaper i egenkontroll och specialkost.
• God datorvana och gärna kunskap i kostdataprogram.
Du visar stort intresse för mat och genom att du leder dig själv och andra hamnar matgästen alltid i fokus.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "156/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Enhetschef
Veronica Juhlin veronica.juhlin@horby.se 0733318652 Jobbnummer
9604417