Vi söker koordinator/administratör till kund i Avesta
2026-02-04
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Gillar du att vara spindeln i nätet och trivs med att arbeta administrativt?
Nu söker vi en engagerad och strukturerad administratör/koordinator till vår kund i Avesta. I denna roll får du en central position där du stöttar verksamheten genom att samordna, planera och skapa goda förutsättningar för projektens genomförande.
Som koordinator kommer du att arbeta med en bredd av administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, uppföljning av deadlines, planering av möten samt löpande kommunikation med interna och externa kontakter. Du blir en viktig resurs för att underlätta kollegornas arbete och se till att projektprocesserna flyter på smidigt.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom orderhantering eller kundservice. Du har goda datorkunskaper och det är meriterande om du tidigare har arbetat i en större organisation med etablerade processer och system. Vi sr gärna att du jobbat i en liknande roll inom tillverkande industri.
Som person är du positiv, initiativtagande och har en väl utvecklad förmåga att organisera ditt arbete. Du kommer att ingå i en mindre grupp, vilket innebär att du behöver vara flexibel, prestigelös och trivas med att ta dig an varierande arbetsuppgifter. Samarbete faller sig naturligt för dig, och du uppskattar att vara en del av ett team där man stöttar varandra.
Du brinner för att ge god service och har lätt för att skapa goda relationer både internt och externt. För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Vid frågor, kontakta Veronica Rönngren via veronica.ronngren@clwork.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
