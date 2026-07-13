Vi söker kontaktpersoner till arbete på stödboende
Avanti Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-07-13
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eller i hela Sverige
Vi söker engagerade medarbetare till våra stödboenden i Stockholms län. Hos oss arbetar du med att stötta unga vuxna och vuxna som behöver hjälp för att nå en mer självständig vardag. Målgruppen kan ha psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet eller annan social utsatthet.
Om rollen
Som kontaktperson på stödboende ger du individuellt anpassat stöd till personer som bor i egna lägenheter. Stödet utgår från en genomförandeplan med tydliga mål och kan bland annat innebära att du:
Hjälper till att skapa struktur i vardagen, till exempel ekonomi, hushåll och rutiner
Motiverar och vägleder med ett lugnt och pedagogiskt bemötande
Stödjer kontakter med myndigheter, vård och andra samhällsaktörer
Uppmuntrar till studier, arbete och meningsfull fritid
Viss dokumenation ingårPubliceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, till exempel socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller beteendevetare
eller
Tidigare erfarenhet av arbete på stödboende
Anställning
Tjänsten är en behovsanställning. Varje uppdrag omfattar cirka 7 timmars stöd per vecka och klient. Arbetstiderna kan variera och förekomma dagtid, kvällar och helger.
Vi välkomnar mångfald och strävar efter att matcha medarbetare och boende utifrån individuella behov.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! CV och ev frågor ska mailas till: info@avantiomsorg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Maila CV och tillgänglig tidsram för arbete
E-post: info@avantiomsorg.se Arbetsgivare Avanti Omsorg AB
(org.nr 559059-6192), http://www.avantiomsorg.se
116 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Län Jobbnummer
10001483