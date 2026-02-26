Vi söker kontaktperson som behärskar teckenspråk
2026-02-26
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Vill du få det betydelsefulla uppdraget att hjälpa personer med funktionsnedsättning till att kunna delta i fritids- och samhällslivet som alla andra och har du ett genuint intresse för att hjälpa andra och skapa meningsfulla relationer?
Vi söker DIG som vill arbeta som kontaktperson och som vill vara en viktig del i någon annans vardag. Vi söker dig med en arbetslivserfarenhet och som är mitt i livet, du är villig att dela din tid och spendera någon gång i veckan eller månaden till att stötta en person med funktionsvariation till ett aktivt, socialt och meningsfullt liv. Vi söker dig som behärskar svenskt teckenspråk.
Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som kontaktperson kommer du att stödja en individ i deras dagliga liv, hjälpa till med praktiska uppgifter och bidra till deras sociala liv. Du kommer att skapa en trygg och positiv relation genom att vara en lyhörd och omtänksam närvaro.
Uppdraget bygger på regelbundna träffar med den person du stöttar, till exempel någon gång i veckan eller månaden, beroende på behov och överenskommelse. Det handlar alltså inte om en anställning i traditionell mening, utan ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad i någons vardag.
Kontaktperson (Arvoderat uppdrag)
Uppdraget som kontaktperson innebär att du med din närvaro och ditt engagemang hjälper till att motverka isolering och ensamhet. Du träffar personen som är i behov av din hjälp, ett visst antal träffar per månad utifrån biståndsbeslut. Utifrån personens behov bestämmer ni gemensamt vad ni vill göra under tiden ni är tillsammans. Ni kan träffa varandra och gå ut, ni kan prata, baka, promenera, se på film eller hitta på andra aktiviteter. Det viktigaste är egentligen inte själva aktiviteterna utan att ni träffar varandra och umgås.
Tanken med träffarna är att den du är kontaktperson för ska få stöd i att bryta sin isolering och ensamhet och även få uppmuntran att delta i samhällsaktiviteter. Med dig som stöd kan hen känna sig trygg i att ha roligt tillsammans med en vän och kanske prova nya aktiviteter.
Uppdraget som kontaktperson är ett arvoderat uppdrag och innebär att man får en uppdragslön och en omkostnadsersättning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, relationsinriktad och uppmärksam i kontakten med andra människor. Du har förmågan att förhålla dig professionell utifrån ditt uppdrag och arbetar med fokus på individens behov och intressen.
Du ska ha en god förmåga att ta initiativ, då du tar ansvar för att träffar och aktiviteter planeras och genomförs. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad på vad som händer i staden och vilka aktiviteter som erbjuds för att möjliggöra ett berikande fritids- och samhällsliv.Kvalifikationer
* Behärska svenskt teckenspråk
* Fyllt 18 år
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet som ledsagare och/eller kontaktperson
* Arbetslivserfarenhet inom LSS och/eller SoL
* B-Körkort
Ett eget funktionshinder inom NPF är inget hinder och vi välkomnar personer med olika personligheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och bemötande och du bör vara beredd att arbeta på ditt uppdrag i minst sex månader.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308166". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
9764319