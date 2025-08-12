Vi söker kontaktperson åt en 15-årig tjej
2025-08-12
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson till en 15-årig tjej
Som kontaktperson är din roll att främja sociala kontakter och stötta upp vid fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Du ska kunna motivera och vara drivande i att boka och genomföra regelbundna träffar. Fokus ligger på att bygga en förtroendefull och vänskaplig relation med den enskilda personen. Relationen är ofta mer informell och baserad på gemensamma intressen och personlig kemi.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att göra något för andra människor. Du utgår från den enskildas behov och intressen och anpassar dig efter situationer. Du är relationsskapande och samarbetar. För att trivas i din roll är det viktigt att du ser varje person och förstår hur viktig du är för att bidra till en meningsfull vardag. Det är viktigt att du är både samarbetsvillig, påhittig, trygg i dig själv och har ett stort tålamod, det skapar trygghet i din roll som kontaktperson.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivare Knivsta kommun
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret
Emelie Andersson emelie.andersson@knivsta.se 018347259
9454040