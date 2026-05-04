Vi söker konsulter som vill arbeta heltid på uppdrag hos våra kunder
Är du flexibel, gillar fysiskt arbete och vill arbeta heltid? Vi söker nu konsulter för heltidsuppdrag hos våra kunder. Uppdragen finns inom bland annat lager, logistik och livsmedel.
Uppdragen är oftast långsiktiga och förlagda hos en och samma kund, men kan förändras över tid beroende på behov. Arbetstiderna skiljer sig mellan uppdrag, så vi ser gärna att du är flexibel och har möjlighet att arbeta olika tider.
Om rollen
Som heltidskonsult arbetar du ute hos någon av våra kunder med arbetsuppgifter kopplade till den dagliga verksamheten. Arbetet är praktiskt och kan variera beroende på uppdrag, men du blir en del av ett team på plats hos kunden.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Truckkörning
Orderplock och lagerarbete
Däcksortering
Sortering och hantering av inkommande och utgående gods
Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande och innebära ett högt tempo.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att arbeta praktiskt och är flexibel när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider. Du är ansvarstagande, punktlig och har lätt för att samarbeta med kollegor.
Vi ser gärna att du:
Är noggrann och effektiv i ditt arbete
Trivs i ett högt arbetstempo
Har god fysik och är van vid fysiskt arbete
Är flexibel och anpassningsbar
Meriterande
Truckkort
B-körkort och tillgång till bil
Erfarenhet från lager, logistik eller liknande arbete
Vi lägger stor vikt vid din inställning och arbetsvilja. Har du rätt motivation och vill utvecklas tillsammans med oss finns goda möjligheter till långsiktiga uppdrag hos våra kunder.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
