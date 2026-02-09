Vi söker kollegor till våra barnmorskemottagningar i Stockholm Norra, tim
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker kollegor till våra barnmorskemottagningar i Stockholm Norra för sommarvikariat!
Vi är ett glatt gäng med väl fungerande arbetslag som söker dig som vill vara med oss i sommar.
Vi ser fram emot att få träffa dig och för att kunna beskriva våra mottagningar ytterligare. Välkommen med din ansökan!
Barnmorskemottagningar Stockholm Norra inom SLSO som är bestående av 14 barnmorskemottagningar. Vi arbetar patientcentrerat utifrån SLSO:s värdegrund "med patientens i fokus, allas lika rätt och arbetsglädje".
Målet med arbetet på Barnmorskemottagning Norra är att ge rätt vård med tydligt fokus mot vårt
uppdrag I sexuell och reproduktiv hälsa, samt arbeta i enlighet med riktlinjer i den egna verksamheten BMM Stockholm Norra och i samverkan och samspel med andra vårdgivare. Samverkan sker inte bara med övriga verksamheter utan framförallt inom den egna organisationen genom ett samarbete med våra systermottagningar. Du kan läsa mer om oss på Barnmorskemottagningar - Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för barnmorska på barnmorskemottagning. Uppdraget innebär att Barnmorskan primärt vårdar kvinnan men i hens yrkesutövning ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor och arbetet på mottagningen omfattar sedvanliga uppgifter så som graviditetskontroll, föräldrastöd, cellprover, besök både fysiska och digitala relaterat till Sexuell och reproduktiv hälsa.
Du är välkommen att söka till vårt positiva och glada gäng! Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling inom ditt kompetensområde
Att vara en del i en familjecentrals arbete.
Varierade arbetsuppgifter
Flexibla arbetstider samt en väl tilltagen friskvårdsersättning
Hälsofrämjande arbetsplats
Om Dig:
Vi söker nu dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
Erfarenhet av mödrahälsovårdarbete och handledarutbildning är meriterande
Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Take Care
Vi söker dig som är flexibel och både kan arbeta självständigt men även har lätt till att arbeta
tillsammans med övriga samarbetspartners och kollegor
Vi söker dig som tycker om att arbeta resultat- och målinriktat och utför arbetsuppgifter med kvalitet och vidtar åtgärder där så behövs
Inom vårt uppdrag innebär det även att leda, utveckla och utvärdera olika grupper. Detta ser du inte som några hinder
I alla möten ser vi att du har ett främjande och empatiskt förhållningsätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Anställning:
Sommarvikariat/ Intermittent anställning (Timanställning). God möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt/ enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, BMM Stockholm Norra Kontakt
Victoria Nordin, Enhetschef 08-12340996 Jobbnummer
9732174