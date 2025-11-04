Vi söker kollega till vår barnmorskemottagning i Jakobsberg
2025-11-04
Vi arbetar patientcentrerat utifrån SLSO:s värdegrund " med patienten i fokus, allas lika rätt och arbetsglädje".
Vi är ett glatt gäng och ett väl fungerande arbetslag som söker en kollega och ser fram emot att få träffa dig för att kunna beskriva vår mottagning ytterligare.
Jakobsbergs barnmorskemottagning är en del i en familjecentral samt en del i övriga utvecklingsområden i kommunen. Organisatoriskt tillhör vi Barnmorskemottagningar Stockholm Norra inom SLSO som består av 14 barnmorskemottagningar. I dagsläget arbetar 6 barnmorskor hos oss på Jakobsbergs BMM. Vi samarbetar med våra närliggande barnmorskemottagningar Kallhäll och Kungsängen som har samma chef.
Målet med arbetet på Barnmorskemottagning Norra är att ge rätt vård med tydligt fokus mot vårt uppdrag i sexuell och reproduktiv hälsa, arbeta i enlighet med riktlinjer i den egna verksamheten BMM Stockholm Norra och i samverkan och samspel med andra vårdgivare. Samverkan sker inte bara med övriga verksamheter utan framför allt inom den egna organisationen genom ett samarbete med våra systermottagningar.
Du kan läsa mer om oss på Jakobsberg barnmorskemottagning (barnmorskemottagningar.se)
Du är välkommen att söka till vårt positiva och glada gäng!
Vi på Jakobsbergs BMM och SLSO erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling inom ditt kompetensområde
Att vara en del i en familjecentrals arbete
Varierade arbetsuppgifter
Vi skapar förutsättningar för att förbättra patienternas livskvalité och du är en viktig del i detta arbete
Flexibla arbetstider samt en väl tilltagen friskvårdsersättning
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
På mottagningarna arbetar barnmorskor tillsammans med vår läkare samt ansvarig enhetschef.
Uppdraget innebär att Barnmorskan primärt vårdar kvinnan men i hens yrkesutövning ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor och arbetet på mottagningen omfattar sedvanliga uppgifter så som graviditets kontroll, föräldrastöd, cellprover, besök både fysiska och digitala relaterat till Sexuell och reproduktiv hälsa. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.
Kravspecifikation:
Vi söker nu dig som legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
Erfarenhet av graviditet,-förlossningsvård och preventivmedelsrådgivning
Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Take Care
Handledarutbildningen är meriterande
Anställning:
Vikariatsanställning. Heltid. Deltid kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse med eventuell möjlighet till förlängning inom BMM Stockholm Norra. Arbetstid måndag-fredag. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel och som både kan arbeta självständigt men även har lätt att arbeta tillsammans med övriga samarbetspartners och kollegor
Vi söker dig som tycker om att arbete resultat- och målinriktat och utför arbetsuppgifter med kvalitet och vidtar åtgärder där så behövs
Vi söker dig som tycker om att leda och utveckla olika grupper och arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, professionellt bemötande och personlig lämplighet
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
