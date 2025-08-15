Vi söker köksbiträde till restaurang i Sundbyberg
2025-08-15
Är du en engagerad och driven person med erfarenhet från köksarbete och söker nya möjligheter? Då kan detta vara något för dig! Vi på JobYard Sverige AB söker nu Kökspersonal till en av våra kunder.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta med restaurangkök. Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Matförberedelse och Hantering av ingredienser
Assistera kocken
Städuppgifter och upprätthålla hygien
Du kommer att vara en viktig del av ett team som värdesätter engagemang, arbetsglädje och ett gott samarbete.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av köksarbete
Noggrann då smaker och detaljer är sådana saker som gör skillnaden
Villig att utföra fysiskt och upprepat arbete
Samarbetar bra med andra i köket och vara en del av teamet
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du matchar vår kunds behov, kontaktar vi dig för en intervju.
Skicka in din ansökan idag!
Om JobYard
JobYard Sverige AB hjälper talangfulla individer att hitta rätt arbetsplats. Vi samarbetar med företag inom [bransch] som värdesätter kompetens och utveckling och arbetar för att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare.
