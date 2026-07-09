Vi söker köksbiträde till restaurang i Dalarna!

City Store Gävle AB / Restaurangbiträdesjobb / Avesta
2026-07-09


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Vi söker köksbiträde till restaurang i Dalarna!
Är du en person som älskar matlagning och vill ha en trygg och stabil arbetsplats? Vi driver en omtyckt restaurang med fokus på genuina kinesiska smaker och letar nu efter ett engagerat köksbiträde som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder en tillsvidareanställning för rätt person.
Vi söker dig som:
Talar mandarin: För att samarbetet i köket ska fungera smidigt krävs det att du talar flytande mandarin.

Är en lagspelare: Du trivs med att arbeta tätt ihop med våra kockar och övrig personal.

Är effektiv och noggrann: Du hjälper till med förberedelser av råvaror, disk och att hålla köket rent och snyggt enligt våra hygienkrav.

Kan hantera tempo: Under luncher och kvällar kan det bli stressigt, så du behöver kunna behålla lugnet och arbeta snabbt.

Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av att arbeta i kök är ett plus, men din inställning och vilja att lära dig är viktigast.

Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning: En trygg anställning där vi satsar på långsiktigt samarbete.

Boende: Vi erbjuder boende, vilket gör det enkelt för dig att komma på plats.

Personalmat: God mat under dina arbetspass.

En trevlig arbetsplats med ett gott samarbete.

Så här söker du
Är du personen vi letar efter? Ring oss på 0226-611 10 för att anmäla ditt intresse och berätta lite om dig själv.
Vi intervjuar löpande, så ring oss gärna redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: fuqunye123@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
City Store Gävle AB (org.nr 556915-2035)
Järnvägsgatan 22 (visa karta)
775 51  KRYLBO

Jobbnummer
9998619

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