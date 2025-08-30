Vi söker köksbiträde med erfarenhet av asiatisk matlagning

JKpool AB / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna
2025-08-30


Vi söker en glädjespridande, serviceinriktad, noggrann medarbetare som tycker om att arbeta i team, samt klarar av ett högt arbetstempo.
Platsbeskrivning
Du kommer att hjälpa till med tillagning av asiatiska maträtter enligt receptet.
Du kommer att förbereda råvaror, arbetar med köksrutiner som hygienkontroll, råvaruhantering och annan tillredning i ett litet team av medarbetare.
Meriterande
om du pratar något av språken: Mandarin och vietnamesiska.
Lön och omfattning: Heltid/deltid med timlön, riktlinje på kollektivavtalets lönesättning inom restaurangbranschen.
Kontakt: Skicka din ansökan till jkpoolab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: jkpoolab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKpool AB (org.nr 559388-5006)
Köpmansgatan 7 D (visa karta)
633 56  ESKILSTUNA

Jobbnummer
9483897

