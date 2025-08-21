Vi söker kockar och köksbiträden till förskole- och skolköken!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kockjobb / Boden Visa alla kockjobb i Boden
2025-08-21
Är du intresserad av att arbeta som köksbiträde eller är utbildad kock/kokerska? Är du även intresserad av barns lärandeprocess och utveckling? Då är detta en chans för dig att få arbeta med både och.
Vi söker utbildade kockar/kokerskor till Bodens kommuns skolkök och förskolekök, men även köksbiträden. Du kanske har arbetat inom restaurangbranschen och är nyfiken på hur det fungerar i skolköken och förskoleköken? Då kan detta vara ett arbete för dig!
Vi erbjuder hel/deltid men även extrajobb om du har ett annat arbete som du vill kombinera med detta, eller kanske studerar. Förutom vikarier till köken finns även behov av vikarier till fritidshem, förskola och skola. Det finns därmed möjlighet för dig att variera med arbete i både kök och på förskola och skola om det är något du finner intressant.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult hos Bodens kommun. Arbetet utförs vardagar, dagtid. Helgarbete kan förekomma i vissa kök.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och strukturerad. Det förekommer både ensamarbete och arbete tillsammans med kollegor, det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga samt att du trivs lika bra att arbeta självständigt som i grupp.
Eftersom arbetsplatserna är förlagda runt om i hela Bodens kommun är det fördelaktigt om du har körkort och tillgång till bil.
För att vara aktuell för denna tjänst ska du ha goda kunskaper i svenska.
Låter detta intressant? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om detta på Polisens hemsida genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
