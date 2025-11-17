Vi söker kockar för fast anställning och ett jobb fullt av variation
Four Service AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Four Service AB i Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du kocken som gillar variation lika mycket som god mat?
Som bemanningskock hos oss får du tryggheten av en fast anställning, samtidigt som du får arbeta på olika restauranger och verksamheter. Det innebär massor av variation, utveckling och kul jobb i kök som verkligen behöver dig.
Våra kunder finns inom krog, hotell, konferens, catering och skola, så har du bred erfarenhet är det ett stort plus.
Hur funkar jobbet?
Hos oss blir du en del av vårt team, men du jobbar ute hos våra kunder när de behöver en extra stjärna i köket. Det kan handla om att täcka upp vid sjukdom, föräldraledighet eller bara förstärka ett kök som behöver fler händer.
Ibland jobbar du i olika kök, ibland stannar du längre på samma ställe. Du har ett rullande schema och arbetar mest dagtid.
Vi söker dig som...
• Har gått 3-årigt restauranggymnasium + har minst 2 års arbetslivserfarenhet
• Är trygg i köket, gillar teamwork och sprider positiv energi
• Är strukturerad och lösningsorienterad
• Är riktigt vass på svensk husmanskost
• Har utbildning i livsmedelshygien
• Kan svenska flytande i tal och skrift (viktigt för recept och instruktioner)
Vi söker både dig som är ny i branschen och dig som är erfaren. Viktigast är att du gillar att leverera bra mat och har viljan att utvecklas.
Har du körkort? Det är ett plus! Bil har vi.
Är du redo för nästa steg?
Skicka ditt CV och/eller personligt brev till info@fourservice.se
, så hör vi av oss och bokar in en intervju hos oss på Arenavägen vid Globen.
Har du frågor?
Ring oss på 08-578 578 00. Svarar vi inte direkt, lämna ett meddelande så ringer vi upp.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Four Service AB
(org.nr 556375-5882), http://www.fourservice.se Jobbnummer
9608029