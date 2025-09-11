Vi söker kockar för arbete dagtid i skolor och förskolor
Bilda Personal I Stockholm AB / Kockjobb / Sundbyberg
2025-09-11
BILDA personal är ett auktoriserat bemanningsföretag med över 25 års erfarenhet av uthyrning och förmedling av personal. Genom ett stort yrkeskunnande med hög kvalitet erbjuder vi våra kunder och personal ett genuint engagemang. BILDA är en upphandlad leverantör i de flesta kommuner i Stockholmsregionen.
Att arbeta som vikarie på BILDA innebär att du får ett utvecklande, kul och flexibelt arbete. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill jobba. Genom BILDAs app kan du se och ansöka om alla uppdrag som matchar din profil.
Vi har just nu ett stort behov av att anställa fler vikarierande kockar för arbete i skola, förskola, äldreomsorg och vårdboende. Vi erbjuder arbete vardagar (måndag-fredag) under dagtid (ca 6:30-16:00) och även vissa kvällar samt helger kan förekomma.
Som kockvikarie på BILDA arbetar du i kök på en förskola, skola, storkök eller vårdboende. I skola, äldreomsorg och vårdboende är det oftast ett större kök och flera personer tillsammans i köket. I förskolekök arbetar man oftast ensam. Du som kock ansvarar då för att självständigt eller med övrig personal förbereda och servera lunch till eleverna. Ibland ingår även andra måltider som till exempel frukost och mellanmål.
I vissa kök ska maten tillagas från grunden och i andra kök är det endast uppvärmning av mat. Du ansvarar även för att köket hålls rent, att regler gällande egenkontroll och hygien efterlevs samt vid behov uppackning och beställning av matvaror.
BILDA har kollektivavtal, erbjuder en introduktionsutbildning samt löpande coachande stöd och dialog med en tilldelad kontaktperson hos BILDA.
För att arbeta som vikarierande kock behöver du:
• Kockutbildning (intyg måste uppvisas)
• Intresse för mat och matlagning
• Flexibel och lyhörd
• Tala och skriva svenska
För att passa in i rollen som vikarie tror vi även att du har hög social kompetens och bra på att ta egna initiativ. Du bör även trivas i en energisk miljö samt vara engagerad och ansvarstagande i ditt arbete.
Tycker du att detta passar in på dig? Sök då tjänsten via vår hemsida eller klicka på "sök jobbet" här i annonsen. Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post eller telefon. Urval och intervjuer sker löpande.
För att arbeta inom skola behöver du enligt lag ha ett utdrag ur Polisen belastningsregistret. Via vår hemsida kan du hitta information och ladda ner blanketten "begäran om utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn inom skola & förskola" https://bildapersonal.se/konsult/blanketter/
Beställ gärna belastningsregistret redan idag så går processen snabbare om du går vidare i rekryteringen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Hälsningar
Rekryteringsteamet på BILDA personal
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
