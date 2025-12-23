Vi söker kock till måltidsenheten inom Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen
2025-12-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
God, vällagad och näringsriktig mat är en viktig del av omvårdnaden och välbefinnandet hos matgäster inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Varje dag är viktigast och mat är både höjdpunkter och guldstunder. Som kock i måltidsenheten har du matgäster som behöver riktigt bra mat varje dag, året om. Vår utvecklings- och förändringsresa har startat. Var med och bli en av de viktigaste ingredienserna i vårt spännande förändringsarbete!
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Måltidsenheten har cirka 55 medarbetare som i nio kök dagligen lagar och serverar mat till äldre. Det är både till dem som har sitt hem i särskilt boende eller dem som besöker någon av våra restauranger på mötesplatserna. Även matlådor till matgäster inom hemtjänsten tillhandahålls från måltidsenheten.
Du är underställd sektionschefen som ansvarar för flera kök. Vårt mål är nöjda matgäster vilket kräver en ständig dialog och öppenhet mot alla våra gäster. Våra menyer består huvudsakligen av husmanskost men även modernare rätter erbjuds.
Som kock hos oss har du varierande och utvecklande arbetsuppgifter och tillagar en bred variation av mat och specialkost. Du jobbar dagtid måndag till fredag med tidsformat 37/37, så kallad lätthelg. Detta innebär att du jobbar även röda dagar som infaller måndag till fredag. I arbetsuppgifterna ingår egenkontroller, beställningar, att ta emot varuleveranser med mera. Även städning och renhållning av kökets utrymmen ingår i arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder ett meningsfullt och viktigt arbete i köket inom äldreomsorgen!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock med avslutad 3-årig (alt. 2-årig äldre) gymnasieutbildning med inriktning restaurang och livsmedelsprogrammet eller eftergymnasial utbildning till kock som bedöms likvärdig. Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet av yrket sedan tidigare.
Du har ett genuint matintresse och en stor passion för matlagning från grunden med kunden i fokus. Du gillar förändring och utveckling, du är kreativ, flexibel, lösningsfokuserad och tycker om att arbeta i team. Du har god kunskap om såväl råvaror som vikten av hygienrutiner och specialkost. Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Genom god förmåga att samarbeta och anpassa dig till förändringar blir du en bra lagspelare. Du kan arbeta både självständigt och i grupp.
Datorvana krävs för att du ska kunna arbeta i våra digitala systemstöd. Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Då Malmö stad är finskt förvaltningsområde ser vi det som ett stort plus om du behärskar det finska språket.
Utdrag ur Belastningsregister
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi gör löpande urval under ansökningstiden.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Camilla Bond camilla.bond@malmo.se Jobbnummer
