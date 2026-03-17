Vi söker kock till Bankpalatset i Helsingborg
2026-03-17
Bankpalatset öppnar till våren och vi söker en passionerad, driven och kreativ kock som vill vara med från starten och bygga något unikt tillsammans andra drivna kockar.
I vårt kök möts skandinaviska smaker med medelhavet, moderna influenser och råvaror av hög kvalitet. Här arbetar vi med stolthet, hantverk och känsla och vi söker en kollega som brinner för samma sak.
Vem är du?
Du är en person som:
Har passion för matlagning och ett öga för detaljer
Trivs i ett högt tempo och värdesätter kvalitet
Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
Tycker om att arbeta i team och bidra till en god stämning
Har erfarenhet från restaurangkök
Vad vi erbjuder
En chans att vara med och bygga upp ett nytt premiumbrasserie från grunden
Kreativt utrymme
En modern och trivsam arbetsplats med fokus på kvalitet, hållbarhet och glädje
Möjlighet till utveckling och karriär inom företaget
Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftiga löner Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Bankpalatset & Weinberry ligger i ett historiskt bankpalats mitt i staden. Vår vision är att skapa en gastronomisk mötesplats där mat, service och atmosfär går hand i hand.
Nu söker vi rätt personer att följa med oss på den här resan.Så ansöker du
Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV och en kort presentation till Henriette Weinberg på info@bankpalats.se
Märk ansökan med "Kök - Bankpalatset".
Vi kallar till intervjuer löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: info@bankpalats.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wein invest AB
(org.nr 559500-7302), https://bankpalats.se
Järnvägsgatan 7 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
