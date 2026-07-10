Vi söker kock med dietkompetens till Kostenheten
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2026-07-10
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Kostenheten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning söker nu en kock med dietkompetens som vill bidra till god, näringsriktig och hållbar mat för äldre.
Välkommen till oss
Kostenheten drivs sedan den 1 mars i egen regi inom stadsdelsförvaltningen. Vi lagar cirka 1 600 portioner mat per dag till äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör. Maten levereras till våra vård- och omsorgsboenden samt som matlådor till hemtjänstens kunder. Vi har även en restaurangverksamhet där privatpersoner kan köpa lunch eller matlådor. Enheten har 11 medarbetare, två gruppledare och drivs av en enhetschef.
Hos oss är måltiden en viktig del av hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling. Genom att laga god, näringsriktig och anpassad mat bidrar vi till ökat välmående för äldre varje dag. Tillsammans arbetar vi för att skapa måltider med hög kvalitet utifrån individens behov.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande jobb där du bidrar till ökat välmående för stadsdelens äldre. Du blir en del av ett engagerat team med god gemenskap och arbetar i en verksamhet med fokus på kvalitet, näring och hållbarhet.
Du får en introduktion som gör att du känner dig trygg i din roll och möjlighet att använda och utveckla din kompetens inom kost och nutrition för äldre.
Din roll
Som kock hos oss har du en viktig roll i att planera, tillaga och kvalitetssäkra måltider för äldre. Du arbetar med fokus på god, näringsriktig och anpassad mat utifrån individens behov.
I arbetsuppgifterna ingår att laga mat från grunden, hantera specialkost och konsistensanpassade måltider samt medverka i planering av menyer. Du arbetar i enlighet med gällande riktlinjer för livsmedelshygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet.
I rollen ingår även beställning av varor, hantering av varuleveranser och att bidra till att köket håller en god struktur och hög kvalitet i det dagliga arbetet. Du samarbetar nära dina kollegor och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Din kompetens och erfarenhet
För rollen behöver du:
Gymnasial utbildning inom restaurang- och livsmedel med inriktning mot matlagning, yrkesutbildning som kock eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i storkök eller offentlig verksamhet
Erfarenhet av att arbeta med specialkost och anpassade måltider
Du har kunskap inom kost, nutrition och specialkost samt förståelse för livsmedelshygien. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-07-10Övrig information
Arbetstiderna är förlagda på vardagar och helger enligt ett rullande 2 veckorsschema där man jobbar 37 timmar per vecka.
Kostenheten är belägen på Åstorpsringen 28 i Enskededalen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av interna sökanden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör, Kostenheten Kontakt
Gruppledare för produktion
Peter Löfgren peter.lofgren@stockholm.se Jobbnummer
9998825