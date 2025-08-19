Vi söker kassapersonal till Wok N Roll

Wok n Roll Skellefteå AB / Restaurangbiträdesjobb / Skellefteå
2025-08-19


Wok N Roll söker nu en medarbetare till kassan.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och betjäna gäster i restaurangen.

Hantera kassan och beställningar.

Förbereda och paketera take away.

Städning och hålla restaurangen ren och trivsam.

Delta i köksarbetet, inklusive tillverkning av sushi.
Krav/meriterande:
Erfarenhet av att göra sushi är meriterande.

Serviceinriktad, noggrann och stresstålig.

God samarbetsförmåga och positiv inställning.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett engagerat team.
Välkommen med din ansökan!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-mail
E-post: woknroll2005@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wok n Roll Skellefteå AB (org.nr 559329-3367)
Hörnellgatan 17 (visa karta)
931 30  SKELLEFTEÅ

Jobbnummer
9466220

