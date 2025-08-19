Vi söker kassapersonal till Wok N Roll
2025-08-19
Wok N Roll söker nu en medarbetare till kassan.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och betjäna gäster i restaurangen.
Hantera kassan och beställningar.
Förbereda och paketera take away.
Städning och hålla restaurangen ren och trivsam.
Delta i köksarbetet, inklusive tillverkning av sushi.
Krav/meriterande:
Erfarenhet av att göra sushi är meriterande.
Serviceinriktad, noggrann och stresstålig.
God samarbetsförmåga och positiv inställning.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett engagerat team.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-mail
E-post: woknroll2005@gmail.com Omfattning
