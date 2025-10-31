Vi söker kandidater med erfarenhet inom hälsa och säkerhet för kunds räk...

Oak Consultant Group AB / Arbetsmiljöjobb / Örebro
2025-10-31


Vi söker just nu en konsult inom hälsa och säkerhet, helst med vana från industrin. Uppdragets längd kan vara allt från någon månad till ett halvår. Vill du veta mer?
Hör av dig till Helena Fiedler, 070-591 90 33.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oak Consultant Group AB (org.nr 556936-4283), https://www.oakconsulting.se/

Arbetsplats
Oak Consulting

Kontakt
Helena Fiedler
helena.fiedler@oakconsulting.se
070-591 90 33

Jobbnummer
9583072

