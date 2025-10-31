Vi söker kandidater med erfarenhet inom hälsa och säkerhet för kunds räk...
Oak Consultant Group AB / Arbetsmiljöjobb / Örebro Visa alla arbetsmiljöjobb i Örebro
2025-10-31
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oak Consultant Group AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker just nu en konsult inom hälsa och säkerhet, helst med vana från industrin. Uppdragets längd kan vara allt från någon månad till ett halvår. Vill du veta mer?
Hör av dig till Helena Fiedler, 070-591 90 33. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://www.oakconsulting.se/ Arbetsplats
Oak Consulting Kontakt
Helena Fiedler helena.fiedler@oakconsulting.se 070-591 90 33 Jobbnummer
9583072