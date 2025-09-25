Vi söker just nu vår nästa Teamledare i Piteå!
Rentav Städ Och Miljövård AB / Chefsjobb / Piteå Visa alla chefsjobb i Piteå
2025-09-25
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rentav Städ Och Miljövård AB i Piteå
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Åsele
eller i hela Sverige
Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team där dina primära arbetsuppgifter är att leda och fördela arbete mot våra kunder och personal.
Det är en självständig roll där du får ta ansvar för lokalkontorets uppdrag och planera för din och gruppens arbetsdag. Tjänsten är kombinerad med uppdrag som Teamledare och utförande av lokalvård. Teamledare innebär arbete med t ex schemaplanering, materialeveranser, orderhantering samt se till att företagsrutiner efterlevs på filialen.
Du kommer i övrigt i ditt arbete att ha god hjälp av övrig administration inom organisationen samt din Regionchef.
Utöver din närmsta ansvariga Regionchef så återfinns en stark organisation med stöd inom HR och kvalitésamordning där du tillsammans med övriga medarbetare ser till att säkerställa kvalitén och arbetsmiljön både internt och externt för organisationen. Dina arbetstider varierar mellan 06.00 - 16.00 vardagar, där du även kommer att inneha en viss flexibilitet med frihet under ansvar.
Kravspecifikation:
• B-körkort
• Erfarenhet av lokalvård, Meriterande om du har SRY eller annan likvärdig lokalvårdsutbildning
• God kunskap i tal och skrift
• Bekväm med att navigera i olika affärssystem på dator
• Ledaregenskaper och erfarenhet av personalansvar
• Erfarenhet av kundservice/Kundbemötande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentav Städ och Miljövård AB
(org.nr 556432-5867)
Hampas Gränd 10 C (visa karta
)
941 52 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rentav Städ & Miljövård AB Jobbnummer
9526046