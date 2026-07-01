Vi söker just nu vår nästa stjärna inom inköp!
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2026-07-01
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, Burlöv
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker just nu en inköpsprojektledare/eller materialplanerare till ett uppdrag som konsult inom försvarsindustrin. Du blir en nyckelspelare i genomförandet av komplexa ubåtsprojekt, där du ansvarar för att driva och utveckla den strategiska och operativa inköpsfunktionen. Gör din ansökan idag- om du är vår nästa stjärna!
Om uppdraget:
Start - september - tillsvidare
Plats: Lund
Arbetstid: Dagtid
I rollen kommer du att ta ett helhetsansvar för att planera, leda och koordinera inköpsarbetet kopplat till olika projekt. Du säkerställer att material- och leverantörsflöden möter högt ställda krav på kvalitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet. Miljön där är hög struktur, säkerhet och teknisk komplexitet står i centrum.
Ansvarsområden:
Leda och styra inköpsaktiviteter inom avancerade ubåtsprojekt
Säkerställa materialtillgång i linje med projektens tidsplan och tekniska krav
Driva leverantörsdialoger och uppföljning genom hela projektets livscykel
Arbeta tvärfunktionellt med teknik, produktion och logistik
Identifiera risker och möjligheter i försörjningskedjan samt implementera förbättringsåtgärder
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av strategiskt och/eller operativt inköp, materialplanering eller projektledning
Trivs i en komplex, reglerad och tekniskt avancerad miljö
Har god förmåga att strukturera, prioritera och driva arbete framåt
Är kommunikativ och trygg i samarbete med flera intressenter
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.
Du är varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta konusltchef Gentrit Ajdini på 0722079519 - mejl gentrit.ajdini@manpower.se
. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Lund (visa karta
)
222 23 LUND Arbetsplats
Jefferson wells Kontakt
Contact
Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se 0722079519 Jobbnummer
9987169