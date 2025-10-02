Vi söker just nu sjuksköterskor till sjukhus i Stockholm, sommar 2025!
2025-10-02
Hej! Nu söker vi på Big Care leg. sjuksköterskor till hyruppdrag i Stockholm på diverse olika SSK uppdrag höst och vinter 2025-2026
Kommande behov
• Det finns uppdrag där även du som specialistutbildad SSK kommer att kunna hitta något passande.
• Det finns alla olika typer av uppdrag som exempelvis kan sträcka sig över månader med heltidstimmar eller ströpass alt. korttidskontrakt. Vi anpassar uppdrag efter dina behov och önskemål. Jobb på olika avdelningar på sjukhusen finns att ansöka utefter dina preferenser.
Kvalifikationskrav
• Svenskt legitimerad sjuksköterska
• Två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska senaste 4 åren.
• 2 chefsreferenser
Meriterande
• Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Ladda ned Medpeople-appen - Medpeople för att se alla uppdrag! Supersmidig app för konsulter att ansöka om jobb på. Just nu ligger över 200 olika uppdrag ute att se hela schemarader, info samt lätt att ansöka i vår app!
