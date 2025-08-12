Vi söker just nu nya säljare/mötesbokare!
2025-08-12
På Nordic Netmedia & Sales AB jobbar vi med försäljning och applikations utveckling.
Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål.
För att kunna fortsätta expandera söker vi ett nytt stjärnskott till vårt Team
Jobbet
Vi söker nu säljare som vill vara med och bidra till goda resultat och en trevlig stämning. På kontoret i Stocksund är vi ca 15 medarbetare som jobbar tillsammans i en trivsam miljö där alla tar eget ansvar för att nå sina mål. Vi arbetar måndag till fredag dagtid. Vi tillämpar provisions baserad lön och bonus. I arbetet kontaktar du kunder via telefon och förmedlar våra tjänster beroende vilket projekt som tilldelas. Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är bekväm med kundkontakt via telefon och räds inte de svårigheter du ställs. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav då vi står för både produkt- och säljutbildning.
Placering: Brovägen 5, stocksund
Lön: Garantilön Provision + Bonus efter överenskommelse
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Meriterande är att du utövat någon form av sport
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
