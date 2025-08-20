Vi söker just nu industri sanerare för kort uppdrag till Oxelösund
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Oxelösund Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Oxelösund
2025-08-20
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Oxelösund
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara industrisanering.
Industrisaneringen kommer att ske ute hos våran kund i Oxelösund. Arbetsuppgifterna består av sanering både inne i lokalerna och ute. på gården.
DETTA SÖKER VI
Är du en engagerad person som tycker om att möta utmaningar med en positiv inställning?
Tycker du om frihet under ansvar men gillar att jobba tillsammans med dina kollegor. Då kan du vara den vi söker.
För oss är det inte viktigt med tidigare erfarenhet utan mer hitta rätt person för arbetet.
Det är viktigt att du känner ett ägandeskap gentemot våran kund och att du sätter högt fokus på bra service.
Har du erfarenhet av branschen sedan tidigare är det värdefullt, men inget krav. Har du C-kort och YKB är det meriterande, men inget krav.
Vi håller i intervjuer löpande och vi ser fram emot din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9468164