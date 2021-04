Vi söker just nu för vår kunds räkning Sales Manager - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker just nu för vår kunds räkning Sales ManagerVåran uppdragsgivare är ett stort, internationellt bolag som arbetar med Marketing Technology för att annonsörer på ett sofistikerat sätt ska kunna hantera hela "köpresan" och konvertera maximalt på sina besökare. Bolaget kan genom sin MarTech visa, skapa och erbjuda rätt nästa steg för att konvertera större kundkorgsvärde och erbjuder smarta re-targeting lösningar, så att omsättningen per konsument/besökare ökar avsevärt.2021-04-12Identifiera nya försäljningsmöjligheter och få in nya kunderHantera alla aspekter av försäljningscykeln från prospektering till stängningNära samarbete med tekniskt team och account managersSkapa erbjudanden och presentera dem för potentiella kunderLeverera mycket goda kundrelationerLöpande rapportering av status för både befintliga och potentiella kunderUtveckla professionella och tekniska kunskaper genom att delta i utbildningarFörståelse för digital/online annonsering och performance marketing, tech-savyMinst två års erfarenhet av försäljning, B2BAkademisk utbildningExceptionella förhandlings- och kommunikationsförmågorFlytande engelska och svenska i tal och skriftHålla mycket god kundkommunikation via telefon och mejlHär får duBra grundlön och incitament, baserat på erfarenhet och prestationArbeta i en snabbt växande branschKarriärsmöjligheter i en inspirerande miljöMöjligheten att delta i ambitiösa projekt i den växande, internationella organisationen