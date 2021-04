Vi söker just nu för vår kunds räkning junior säljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-10Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker just nu för vår kunds räkning junior säljareJunior säljare till företag som jobbar med nykundsförsäljning gentemot företagNu utökar vår kund sitt säljteam med ytterligare medarbetare!Vill du jobba på ett innovativt och snabbväxande företag? Älskar du försäljning, trivs i telefon och vill skaffa dig en riktigt bra grund för en karriär som Innesäljare så är det här jobbet för dig! Bolaget söker nu Innesäljare till sin säljavdelning i företagets sprillans nya lokaler i Stockholm.Tjänsten är en direktrekrytering till vår kund vilket innebär att bolaget håller i avtalsprocessen och du blir anställd direkt på bolaget. Dvs ingen bemanning.Bolaget har idag 30 st anställda och är mitt i en expansiv fas där du nu har chansen att bli en del utav bolagets framgång och utveckling.Din roll som junior InnesäljareSom innesäljare arbetar du med försäljning utav bolagets produkter via telefon och skapar oslagbara helhets och smarta lösningar för varje kund. Du bearbetar nya framförallt och till viss del befintliga kunder som har det gemensamt att de behöver smarta marknadsföringslösningar online. Du kommer att ingå i ett drivet och fokuserat säljteam och du rapporterar löpande till din försäljningschef. Du kommer också att få en ordentlig utbildning och kontinuerlig coachning och stöttning i ditt säljarbete. I företaget och i koncernen finns stora utvecklingsmöjligheter för rätt person, och du kommer att arbeta i en mycket expansiv och spännande bransch.Tjänsten är på kontoret i centrala Stockholm. Tjänsten är heltid och framförallt kontorstider. Det är både fast och rörlig lön.Du kommer att kontakta nya kunder, som är små och medelstora företag.2021-04-10Har du vilja, driv och vill utvecklas inom säljyrket så är det här rätt plats för dig! Ingen tidigare erfarenhet krävs, det viktiga är att du är motiverad. Har du energi och engagemang samt är en lagspelare är det här ett jobb för dig!Vi ser att duSer lösningar istället för hinderPlanerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sättSätter upp höga mål och arbetar hårt för att överträffa domÄr självgående och tar eget ansvar för de uppgifter man står införBolaget erbjuderHär får du chansen att jobba i helt nya och mycket trivsamma lokaler med en positiv och glad atmosfär, vi satsar stort inte bara på tillväxt utan även på trivsel och arbetsmiljö. Vi har en flexibel och prestigelös organisation som präglas av stark teamkänsla, högt engagemang och mycket glädje där din kompetens kommer att göra skillnad.Ett snabbt växande bolag med högt tempo som säljer marknadsledande produkter. Teamet består av ett härligt gäng som drivs av resultat och som gillar att tävla. Familjär atmosfär och stark team-känsla där det är viktigt att alla trivs och känner glädje på jobbet!OmfattningStart: omgående Omfattning: Heltid 08:00-17:00 Lön: Fast lön + provisionProvanställning 6 månader som övergår till en tillsvidareanställning.KravTalar flytande SvenskaMeriterande men inget kravTidigare erfarenhet inom försäljningTidigare erfarenhet inom idrottLåter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte på att skicka in din ansökan till oss! Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi anställer helst med start omgående.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-24Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683329