Vi söker just nu en Teamledare inom Lokalvård till Skellefteå!
Rentav Städ Och Miljövård AB / Chefsjobb / Skellefteå Visa alla chefsjobb i Skellefteå
2026-04-24
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rentav Städ Och Miljövård AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Åsele
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta dig an en kombinerad roll som Teamledare och Lokalvårdare i ett engagerat och sammansvetsat team. Du får en självständig roll där du ansvarar för att planera, leda och fördela arbetet för både kunder och personal - samtidigt som du själv är delaktig i det dagliga lokalvårdsarbetet.
Om rollen
Som Teamledare är du en viktig nyckelperson hos vår kund. Du ansvarar för att:
• Leda och fördela det dagliga arbetet
• Planera scheman och bemanning
• Säkerställa att material och utrustning finns på plats
• Hantera beställningar och orderflöden
• Skapa goda kundrelationer och hålla hög servicenivå
• Bidra i det operativa lokalvårdsarbetet
Du är navet i verksamheten och ser till att allt flyter - både på plats hos kund och i teamet. Du arbetar nära din Regionchef och har starkt stöd från organisationen inom HR, kvalitet och administration.
Arbetstiderna varierar mellan 06-15 alt. 07-16 mån-fre, där du har viss flexibilitet och frihet under ansvar.
Vi söker dig som har:
• B körkort
• Erfarenhet av lokalvård
• Meriterande med SRY eller annan motsvarande utbildning
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Är lösningsorienterad och strukturerad
• God datorvana och trygghet i att navigera i affärssystem
• Trygghet i att leda, inspirera och motivera andra
• Erfarenhet av kundservice och att bygga goda relationer
Om anställningen
Vi söker en Teamledare på heltid med start i höst.
Vi tillämpar kollektivavtal (Fastighets/Almega) och individuell lönesättning.
Ansökningar behandlas löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentav Städ och Miljövård AB
(org.nr 556432-5867)
Industrivägen 44
)
931 44 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rentav Städ & Miljövård AB Kontakt
Personalchef/HR
Monica Morén monica@rentav.se Jobbnummer
9873966