Vi söker just nu en erfaren målare att utöka vårat team!

Är du tidigare målare och vill komma tillbaka till yrket? Eller klar med dina lärlingstimmar? Eller bara vill byta arbetsplats? Då är det här jobbet något för dig!
Vi har funnits sedan 2010 och idag består företaget av två målare och nu är det dags att välkomna en ny kollega in i teamet på grund av att nya spännande projekt är på väg in.
Idag har vi ett nära samarbete med en köksleverantör där vi erbjuder alla deras kunder hjälp med att måla om. Allt från väggar, ommålning av luckor till små köksdetaljer m.m
Vi vänder oss för det mesta till privatkunder, men kan ibland även hjälpa företagskunder i vissa projekt. Vi hjälper till med allt från stora till små projekt. Vi försöker alltid att nå våra kunders önskemål.
Arbetstiderna är 7-16, vissa dagar börjar man ute hos kunden men vanligtvis möts man upp på verkstaden.
Tjänsten är minst 1,5 år men med rätt person kan den över gå till en tillsvidareanställning.
Startdatum är mars/april 2026.
DETTA SÖKER VI
Du som person bör vara serviceinriktad och tycka om att hjälpa andra. Eftersom att våra kunder är framförallt privatkunder är det viktigt att du har stort ägandeskap för dina uppdrag. Vi försöker alltid göra det lilla extra för våra kunder.
Det är viktigt att du är lösningsorigenerad och lyhörd. Det är meriterande om du har jobbat med privatkunder tidigare.
Vi ser gärna att du är självgående och är van vid att jobba under eget ansvar.
Vi tar emot ansökningar löpande, för oss är det viktigast att hitta rätt person som passar in i vårat team om du känner att detta är något för dig, ansök på länken.
