Vi söker Juniora Civilingenjörer inom AI-utveckling!
Friday Väst AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-09-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Perstorp
eller i hela Sverige
Är du nyutexaminerad eller i början av din karriär som civilingenjör och har ett stort intresse för artificiell intelligens? Då kan det här vara din chans att ta nästa steg!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker dig som vill arbeta med AI-utveckling i kommande uppdrag hos våra kunder. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdragets inriktning, men kan exempelvis inkludera utveckling och implementering av AI-modeller, arbete med maskininlärning, dataanalys samt utvärdering och förbättring av algoritmer. Det kan också förekomma inslag av kravanalys, modellering eller integration av AI-lösningar i större system. Uppdragen kan vara både forskningsnära och mer produktorienterade, och du får möjlighet att använda din tekniska kunskap i praktiska och affärsnära sammanhang.
Du kommer att arbeta självständigt eller tillsammans med andra konsulter, beroende på uppdragets omfattning och karaktär. Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
En civilingenjörsexamen inom exempelvis datateknik, teknisk fysik, elektroteknik, matematik eller liknande område
Goda programmeringskunskaper, gärna i språk som Python, Java eller liknande
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av AI eller har hobbyprojekt inom AI
Vi söker dig som är analytisk, nyfiken och vill fortsätta utvecklas inom ett område som är i snabb förändring. För att trivas i rollen tror vi att som person är flexibel och orädd att ta dig an nya, varierande arbetsuppgifter
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Skåne
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9504898