Vi söker JUL-stjärnor till ICA Maxi Nacka
Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2025-09-08
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka Stormarknad AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
För att jobba som jul- och nyårsvikarie behöver du vara över 18 år, kunna arbeta dagtid på vardagar från vecka 48. Du behöver vara tillgänglig under jul- och nyårshelgen och i mellandagarna. Du behöver också kunna delta på inventering av butiken 2/1 2026.
Arbetsuppgifterna varierar, men kan förutom att alltid ge våra kunder bästa möjliga service vara:
Varuplock och exponering
Matberedning i vårt Café och Kök
Plocka ut bröd i butiken från vårt Bageri
Försäljning över disk i Delikatess och Fisk i Saluhallen
Arbetstiderna varierar beroende på avdelning, så var tydlig med hur mycket du kan och vill arbeta samt din tillgänglighet när du söker
Vi ser gärna att du är
Positiv och tycker om att möta kunder
Flexibel, ansvarstagande och noggrann
Snabb att lära dig nya arbetsuppgifter
Van vid fysiskt arbete och trivs i högt tempo
Intresserad av att utvecklas och fortsätta din resa med oss även efter nyår
Meriterande är om du har arbetslivserfarenhet inom service, till exempel från dagligvaruhandel eller liknande, erfarenhet av kassa, arbete på ICA, eller erfarenhet av färskvaror/arbete med höga krav på livsmedelshygien.
Tjänsten Tidsbegränsad anställning under jul- och nyår, med chans till fortsatt anställning.
Start enligt överenskommelse
Varierande arbetstider, främst vardag men även kväll och helg
Intervjuer sker löpande - tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan nu
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister genomförs som en del av rekryteringsprocessen
Ansök senast 12 oktober 2025
Om oss
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade på riktigt till hemlagade rätter och delikatesser från vår inbjudande saluhall. Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner - Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies 2025, Årets Nackaföretag 2022 och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024 och Fernando Di Lucas hederspris 2020 - speglar vår passion för kvalitet och innovation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9496187