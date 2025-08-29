VI söker IT-tekniker med fokus på Helpdesk, support och inköp
2025-08-29
Är du en social och serviceinriktad person med bred IT-kompetens? Vill du vara en nyckelspelare i digitaliseringen av Ölands kommuner? Då kan du vara den vi söker!
Borgholms kommun rekryterar nu en IT-tekniker till IT-avdelningen, som är en gemensam resurs för både Borgholm och Mörbylånga kommun samt deras bolag. Vårt uppdrag är att samordna, leda och effektivisera driften av IT för att frigöra resurser till kommunernas kärnverksamheter. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av gemenskap och en stark vilja att lösa uppgifterna på ett smidigt och effektivt sätt.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker hos oss kommer du att ha en bred och varierad roll med huvudsakliga arbetsuppgifter inom Helpdesk, support och inköp. Du blir en av de första kontakterna för våra användare och spelar en central roll i att lösa deras tekniska problem och säkerställa att de har rätt utrustning för sitt arbete.
Du kommer bland annat att arbeta med inköp av teknisk utrustning, IT-support både via telefon i vår helpdesk och på plats hos användaren, felsökning, installationer och konfigurationer samt stödja användare i våra IT-applikationer
Vi erbjuder en viktig och varierad roll på en IT-avdelning där du får möjlighet att bidra till en effektiv och modern IT-miljö för två kommuner. Du blir en del av ett team med engagerade kollegor och en chef som arbetar aktivt med uppföljning och avstämning för att stötta dig i din utveckling.
Urval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en serviceinriktad, pedagogisk och social person som trivs med att hjälpa andra. Du är en problemlösare med en bred teknisk kompetens som gör att du kan hantera en stor variation av IT-relaterade ärenden.Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
* Generell och bred IT-kompetens.
* Erfarenhet av arbete i Helpdesk och med på-platsen-support.
* Goda kunskaper om Microsofts produkter, särskilt Windows och Microsoft 365.
* Grundläggande förståelse för nätverk, skrivare och användarhantering.
* B-körkort är ett krav
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning
