Vi söker Isoleringsplåtslagare i Luleå med omnejd
IsoEnergi Sverige AB / Montörsjobb / Luleå Visa alla montörsjobb i Luleå
2025-08-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IsoEnergi Sverige AB i Luleå
Som Isoleringsplåtslagare arbetar du med tillverkning och montering av plåt samt energieffektivisering genom att förse olika VVS & ventilations installationer med isolering.
Arbetet sker huvudsakligen i Luleå. Tjänsten innebär även andra uppdrag som medför resor inom främst Norrbotten.Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
• Certifiering som Isoleringsplåtslagare eller motsvarande kunskaper
• B-körkort
Om dig
Vi ser gärna att du är certifierad Isoleringsplåtslagare eller har kunskaper på samma nivå.
Som person är ansvarstagande och prestigelös. Du är en riktig lagspelare och är driven i ditt arbete. Du är ordningsam och förstår vikten av att utföra ett säkert arbete med hög kvalité.
Som serviceinriktad person förstår du vikten av god kommunikation både med kollegor och kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: fredrik.nystrom@isoenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IsoEnergi Sverige AB
(org.nr 559103-1058) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453672