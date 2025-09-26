Vi söker Installationselektriker - Förbifart Stockholm
Vi söker Installationselektriker till projekt inom Förbifart Stockholm
Har du erfarenhet av elinstallation inom både stark- och svagström?
Är du van att arbeta med kabelstege och söker ett spännande uppdrag i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Då vill vi höra från dig!
Om uppdraget:
Du kommer att arbeta som installationselektriker i Förbifart Stockholm, där arbetet omfattar elinstallationer i tekniska utrymmen, tunnelmiljöer och andra infrastrukturella miljöer.Tjänsten kräver erfarenhet av kabeldragning, montage av kabelstege och installation av svagströmslösningar.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
• Elinstallation inom stark- och svagström- Kabeldragning och montering av kabelstege- Installation av belysning, eluttag, teknik- och säkerhetssystem
• Felsökning och dokumentation
• Samarbete med andra yrkesgrupper på plats
Vi söker dig som:
• Är utbildad installationselektriker- Har erfarenhet av svagström och kabelstege
• Är ansvarstagande och lösningsorienterad
• Talar svenska
• Har B-körkort (meriterande)
eLinked erbjuder:God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal
Arbetstelefon med fria samtal och surf - till ansvarsroller
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Ett stort kontaktnät i el-branschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & KurserProfil
För att vara en attraktiv elektriker på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega. Det är viktigt att kunna samarbeta likaväl som att arbeta självständigt.Så ansöker du
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se Jobbnummer
9528095