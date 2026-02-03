Vi söker inspirerande dansledare till Medborgarskolan i Osby och Hörby
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Osby Visa alla pedagogjobb i Osby
2026-02-03
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan region Syd är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning), företagsutbildningar samt är leverantörer av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha i Helsingborg och Eslöv. Läs mer om Medborgarskolan region Syds verksamheter på www.medborgarskolan.se
Har du passion för dans och älskar att inspirera barn och unga? Vill du dela med dig av din energi och kreativitet i en meningsfull roll? Då söker vi dig!
Medborgarskolan söker nu engagerade dansledare till våra verksamheter i Osby och Hörby.
Vi letar specifikt efter dig som vill hålla kurser i:
• Barndans (från 4 år)
• Showdans
• Contemporary/modern dans
• Hiphop/streetdance
Men vi är också öppna för andra dansstilar - exempelvis afro, K-pop, jazz, latin, bollywood, break eller balett. Om du brinner för dans och har pedagogisk känsla, vill vi gärna höra från dig!
Om rollen
Som dansledare hos oss planerar och leder du egna kurser för barn och unga i olika åldrar. Du anpassar undervisningen efter deltagarnas nivå och ser till att alla känner sig trygga, sedda och inspirerade. Kurserna hålls oftast en gång i veckan, på kvällar eller helger. Du får stöd med lokalbokning, marknadsföring och deltagarhantering - så att du kan fokusera på dansen.
Vi söker dig som:
• Har dansbakgrund inom en eller flera stilar
• Är pedagogisk, trygg och tycker om att arbeta med barn/unga
• Är självgående och ansvarsfull
• Har möjlighet att hålla kurser i Osby eller Hörby
Pedagogisk utbildning är meriterande men inte ett krav. Tidigare erfarenhet av att leda dansgrupper är också ett plus.
• Timanställning/cirkelledare
• Kursstart: Löpande - gärna hösten 2025
• Arbetstid: Kvällstid/helger, efter överenskommelse
• Lön enligt Kollektivavtal
Vad vi erbjuder
Hos Medborgarskolan blir du en del av ett kreativt sammanhang där folkbildning, kultur och gemenskap står i centrum. Vi hjälper dig att komma igång och ger stöd genom hela kursperioden.
Intresserad?
Skicka in en kort presentation av dig själv, gärna med:
• Vilken dansstil du undervisar i
• Var du kan hålla kurser (Osby, Hörby eller båda)
• Eventuell erfarenhet av undervisning
Välkommen att sprida dansglädje tillsammans med oss på Medborgarskolan!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Susanne Alpar susanne.alpar@medborgarskolan.se susanne.alpar@medborgarskolan.se Jobbnummer
9721552