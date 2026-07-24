Vi söker inredningssnickare till Stockholm!
Helpman Entreprenad AB / Snickarjobb / Sollentuna Visa alla snickarjobb i Sollentuna
2026-07-24
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren inredningssnickare!
Vi söker en snickare med bred erfarenhet inom inredning och gips. Det är en fördel om du också har arbetat med form av olika slak, men inte ett krav. Som person är du social och tycker om att knyta nya kontakter.
För att kunna ansöka till tjänsten måste du ha tidigare erfarenhet inom nyproduktion och ROT.
Om du tycker att detta låter intressant och känner att duuppfyller kriterierna, ser vi fram emot att få höra från dig. Skicka gärna indin ansökan med CV för vidare bedömning. Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet, gärna YB
• Körkort och tillgång till bil
• Förmåga att följa arbetsinstruktioner noggrant
Samarbete och god kommunikation med övriga på arbetsplatsenär jätteviktigt därför måste du kunna prata och förstå svenska.Om företaget
Helpman är sedan starten år 2000 en av de ledande aktörernai Sverige när det gäller bemanning inom byggbranschen. Vår vision är att alltidhitta rätt person i rätt tid till rätt pris. Genom åren har vi hjälpt tusentalskandidater som hittat byggjobb och uppdrag genom oss. Att jobba hos Helpmaninnebär att du är uthyrd till projekt hos kund. Projekten kan variera i längdoch storlek. Vi är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads vilket säkrar korrekta avtal, löner, samt trygga villkor.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Reseersättning
ID06
Varselkläder
Ansök direkt!
Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV(gärna i PDF).
Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du harav denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Annonsengäller kommande tjänster, tillsättning sker inom 1-3 månader.
Vi kontaktar kandidater som matchar kravprofilen. Är du inteen av personer som gått vidare får du återkoppling via e-post.
Om du tycker att detta låter intressant och känner att duuppfyller kriterierna, ser vi fram emot att få höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
192 68 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB Jobbnummer
10010654